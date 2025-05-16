МИД Турции: Россия и Украина договорились о новой встрече для обсуждения перемирия

Фото: Динар Фатыхов

Российская и украинская делегации достигли принципиального соглашения о проведении новой встречи для продолжения переговоров. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, пишет RT.

— Стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече, — написал Фидан.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что по итогам прошедших переговоров стороны договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня. Мединский также подчеркнул удовлетворение российской стороны результатами прошедших переговоров и готовность к дальнейшему переговорному процессу.

Рената Валеева