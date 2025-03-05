Александр Бастрыкин: «Есть случаи, когда ИИ вторгался в систему финансового обеспечения»

Владимир Путин провел совещание с членами правительства о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством

Фото: взято с сайта kremlin.ru

«Это должна быть общая работа»



Проблему кибермошенничества можно решить только общегосударственными усилиями. При этом крупные банки РФ отбивают 99% атак кибермошенников на граждан. Об этом заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

— В обмене данными о мошенниках должны участвовать все российские банки, все операторы связи. Это должна быть общая работа, — подчеркнула глава ЦБ.

ЦБ обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека, но эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что они не открывают по сотне и тысяче карт, заявила Набиуллина.



Большую ставку в борьбе с мошенничеством Центробанк делает на «период охлаждения» для крупных кредитов, а также на возможность для граждан устанавливать самозапрет на выдачу кредитов сразу во всех банках и микрофинансовых организациях. По словам Набиуллиной, свыше 3 млн россиян воспользовались сервисом по самозапрету за первые 4 дня работы этого механизма.



Использование искусственного интеллекта как отягчающее обстоятельство

Дополнить выступления вызвался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Думаю, что существующая статья 163 Уголовного кодекса должна быть дополнена тем, что использование современных технологий и искусственного разума будет считаться отягчающим ответственность обстоятельством. У нас уже есть случаи, когда искусственный интеллект вторгался в систему финансового обеспечения.

Бастрыкин также предложил создать агентство по противодействию телефонному мошенничеству и иным видам интернет-преступлений, которое сможет вести и профилактическую работу. Владимир Путин счел эту идею интересной и обещал подумать.

— Что касается самого главного — завтра же нужно создать единую информационную платформу, за которую будет отвечать Минцифра, чтобы по одному нажатию кнопки мы все знали о сложившихся ситуациях и эпизодах, — добавил Бастрыкин.