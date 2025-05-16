Пушилин: КАМАЗ может начать поставлять транспорт в ДНР

Фото: Максим Платонов

Поставки транспорта, произведенного ПАО «КАМАЗ», в Донецкую Народную Республику находятся в активной фазе обсуждения. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин на полях XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— Это касается и троллейбусов, и автобусов. Сейчас мы перешли в активную фазу обсуждения. Скорее всего, у нас получится взаимодействовать в этом направлении, что является взаимовыгодным как для Республики Татарстан, так и для ДНР, — сообщил Пушилин журналистам.

Глава ДНР подчеркнул, что по мере стабилизации обстановки и отдаления линии фронта в регионе активизируется работа по восстановлению предприятий и промышленности.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Пушилин также акцентировал внимание на приоритетных направлениях развития региона. В частности, остро стоит вопрос строительства, обусловленный дефицитом жилья. Приоритетными направлениями застройки являются не только Мариуполь, но и Донецко-Макеевская агломерация, а также 124 км побережья.

Помимо строительства, перспективными отраслями для инвестиций являются сельское хозяйство и туризм. Пушилин отметил потенциал 124-километрового побережья Азовского моря для развития туристической индустрии.

— Мы разделили туристическую отрасль на 5 кластеров, по 3 направлениям мы уже развиваемся. Но будут дополнительные возможности, так как у многих на слуху все, что связано с героическими населенными пунктами. Они и в дальнейшем будут вызывать интерес у туристов, которые захотят посмотреть, что такое Авдеевка, Угледар, Артемовск, Бахмут и прочие. У нас есть планы по обустройству таких площадок, — рассказал глава ДНР о планах создания мемориальных зон и музеев, посвященных недавним событиям.

Рената Валеева