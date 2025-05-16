Бывший футболист «Рубина» намерен организовать матч сборных России и ЮАР

Фото: Динар Фатыхов

Бывший футболист «Рубина» Макбет Сибайя сообщил, что работает над организацией товарищеского матча сборных России и ЮАР. По его словам, встреча может быть проведена в ноябре.

— Я уже говорил с Федерацией футбола ЮАР о товарищеском матче с Россией в ноябре. После квалификации у нас есть время для товарищеских матчей. Это возможно. Мы должны организовать этот матч в ноябре, — сказал Сибайя «Матч ТВ».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров из-за ситуации вокруг Украины. С весны 2022 года россияне проводят исключительно товарищеские матчи со свободными от официальных соревнований сборными.



Зульфат Шафигуллин