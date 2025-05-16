В Стамбуле начались прямые переговоры России и Украины

Фото: Динар Фатыхов

В Стамбуле стартовали переговоры между делегациями России и Украины, что стало первым прямым контактам за три года. Об этом сообщили РИА «Новости».

Переговоры проходят по предложению президента России Владимира Путина, и российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В составе делегации также замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий, назначив их на 15 мая. Президент России не исключил, что в процессе переговоров стороны смогут достичь соглашения о прекращении огня.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия надеется найти пути для долгосрочного мирного разрешения конфликта. По его словам, главными целями переговоров являются устранение первопричин конфликта и защита интересов России.