Словацкий тренер Озимак прекратил работу в «Нефтехимике»

Словацкий тренер Марцел Озимак покидает «Нефтехимик». Об этом сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

— Марцел, спасибо за неравнодушное отношение, за чуткость и преданность своему делу, за то, что умеете находить индивидуальный подход к каждому из игроков, воспитываете командный дух, упорство и личную ответственность. Мы искренне ценим Ваше терпение, мудрость и преданность «Нефтехимику». Желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в Вашей тренерской карьере и новых ярких побед, — говорится в заявлении.

Озимак четыре сезона проработал в тренерском штабе Олега Леонтьева в «Нефтехимике» в роли старшего тренера. После отставки россиянина на словацкого специалиста временно возложили обязанности и.о. главного тренера.

Ожидается, что новым рулевым «Нефтехимика» станет Игорь Гришин, ранее руководивший питерским «Динамо». Специалист придет в нижнекамским клубом со своим тренерским штабом.

«Нефтехимик» второй сезон подряд не смог пробиться в плей-офф КХЛ, остановившись на девятой строчке Востока в регулярном чемпионате.

Зульфат Шафигуллин