В Казани мужчина погиб, упав в вентиляционную шахту многоэтажного дома

Фото: Максим Платонов

В Казани 41-летний мужчина провалился в вентиляционную шахту на техническом девятом этаже многоэтажного дома на улице Абсалямова. Размеры шахты составляют 50 на 20 см. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Его тело было обнаружено на уровне первого этажа. Для извлечения погибшего спасателям понадобилось разрешение владельца магазина одежды, расположенного на первом этаже.

С помощью перфоратора, кувалды и зубила они разрушили бетонную стену и удалили металлическую арматуру. Причину трагедии устанавливают эксперты.



Анастасия Фартыгина