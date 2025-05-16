Волейболист Сэм Деру покинул казанский «Зенит» после успешного сезона

Фото: Динар Фатыхов

Бельгийский волейболист Сэм Деру уходит из казанского клуба МВК «Зенит-Казань». Об этом сообщила пресс-служба команды на своем официальном сайте.

— Мы благодарим Сэма за яркую игру и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении.

Деру присоединился к «Зениту» в 2022 году и с тех пор провел 95 матчей. За время его игры команда стала трехкратным чемпионом России (2023–2025), а также дважды выиграла Кубок (2022–2023) и Суперкубок России (2023–2024).

Сэм Деру начал свою карьеру в России в 2019 году после перехода в московское «Динамо», где был признан лучшим игроком команды по версии болельщиков в сезоне-2019/2020.



Анастасия Фартыгина