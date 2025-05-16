В Казани суд рассмотрит дело водителя, дважды переехавшего пенсионерку на парковке
В Приволжском райсуде Казани рассмотрят уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью 85-летней пенсионерке, сообщила прокуратура города.
- По данным следствия, 13 октября 2024 года водитель Lexus RX 300, выезжая с парковки на улице Сафиуллина, сбил пожилую женщину, двигаясь задним ходом.
- После остановки он не убедился в безопасности и продолжил движение вперед, совершив повторный наезд на пенсионерку. В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы.
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