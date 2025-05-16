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Российские войска освободили населенный пункт Вольное поле в ДНР

12:56, 16.05.2025
Российские войска освободили населенный пункт Вольное поле в ДНР
Фото: Дарья Пинегина

Министерство обороны России сообщило об освобождении Вооруженными силами России населенного пункта Вольное поле в Донецкой Народной Республике.

— Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Поле Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Напомним, что вчера российские войска взяли под контроль населенные пункты Новоалександровка и Торское в ДНР.

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