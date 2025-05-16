Российские войска освободили населенный пункт Вольное поле в ДНР
Министерство обороны России сообщило об освобождении Вооруженными силами России населенного пункта Вольное поле в Донецкой Народной Республике.
— Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Поле Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.
Напомним, что вчера российские войска взяли под контроль населенные пункты Новоалександровка и Торское в ДНР.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.