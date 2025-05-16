Раис Татарстана: молодежь составляет около 70% населения исламского мира

Фото: Динар Фатыхов

В Казани прошло заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», где обсудили сотрудничество в сфере молодежной политики. В мероприятии участвовали глава Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и другие высокопоставленные гости. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

— Сегодня порядка 70% населения исламского мира составляет молодежь. Наш долг — привить подрастающему поколению бережное отношение к своей истории и культуре, — заявил Минниханов. Он подчеркнул, что это необходимо для сохранения идентичности и культурного многообразия.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Особое внимание уделили патриотическому воспитанию. В этом году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

— Крайне важно, чтобы молодежь осознавала ценность мира, завоеванного нашими предками, — подчеркнул Минниханов.

В России и Татарстане активно развивают молодежные инициативы. Например, три года назад создано общероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых», которое курирует президент Владимир Путин. В Татарстане работают организации «Сэлэт», «Созвездие», Академия молодежной дипломатии и другие. Также в республике развита инфраструктура для поддержки молодых семей, ученых и сельской молодежи.

Заседание прошло в рамках KazanForum.

Анастасия Фартыгина