ФИБА продлила отстранение России и Белоруссии до августа 2025 года
Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) решил продлить отстранение российских и белорусских клубов и национальных команд от соревнований. Об этом сообщил «Чемпионат.com».
- Это решение будет действовать до следующего заседания Исполнительного комитета, которое запланировано на август 2025 года.
С 2022 года команды из России и Белоруссии не участвуют в матчах ФИБА, и запрет продолжает действовать как на уровне национальных сборных, так и на уровне клубов.
Предыдущее отстранение FIBA действовало до мая 2025 года.
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