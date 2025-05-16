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ФИБА продлила отстранение России и Белоруссии до августа 2025 года

10:14, 16.05.2025
ФИБА продлила отстранение России и Белоруссии до августа 2025 года
Фото: Максим Платонов

Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) решил продлить отстранение российских и белорусских клубов и национальных команд от соревнований. Об этом сообщил «Чемпионат.com».

  • Это решение будет действовать до следующего заседания Исполнительного комитета, которое запланировано на август 2025 года.

С 2022 года команды из России и Белоруссии не участвуют в матчах ФИБА, и запрет продолжает действовать как на уровне национальных сборных, так и на уровне клубов.

Предыдущее отстранение FIBA действовало до мая 2025 года.

Анастасия Фартыгина

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