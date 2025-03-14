Международная федерация баскетбола продлила отстранение России до мая 2025 года

Фото: Максим Платонов

Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) принял решение продлить отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах. Об этом сообщили на официальном сайте организации.

Запрет на участие будет действовать до следующего заседания центрального совета FIBA, которое запланировано на май 2025 года.

Напомним, что в 2022 году FIBA отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Это решение также распространяется на клубные команды, что продолжает ограничивать возможности российских баскетболистов на международной арене.