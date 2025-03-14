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Международная федерация баскетбола продлила отстранение России до мая 2025 года

12:31, 14.03.2025
Международная федерация баскетбола продлила отстранение России до мая 2025 года
Фото: Максим Платонов

Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) принял решение продлить отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах. Об этом сообщили на официальном сайте организации.

  • Запрет на участие будет действовать до следующего заседания центрального совета FIBA, которое запланировано на май 2025 года.

Напомним, что в 2022 году FIBA отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Это решение также распространяется на клубные команды, что продолжает ограничивать возможности российских баскетболистов на международной арене.

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