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Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 16 мая

18:02, 15.05.2025
Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 16 мая
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 16 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар поднялся на 0,09 рубля, юань — на 0,002 рубля, евро подешевел на 0,28 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,31 рубля;
  • евро — 90,1 рубля;
  • юань — 11,11 рубля.

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