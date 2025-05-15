Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 16 мая
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 16 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар поднялся на 0,09 рубля, юань — на 0,002 рубля, евро подешевел на 0,28 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,31 рубля;
- евро — 90,1 рубля;
- юань — 11,11 рубля.
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