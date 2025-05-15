Эксперт объяснил, почему Галимову из «Ак Барса» надо уехать в НХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Бывший тренер «Ак Барса» Владимир Крикунов посоветовал форварду казанцев Артему Галимову уехать в НХЛ. Контракт хоккеиста с казанским клубом истекает в июне, стороны пока не подписали новое соглашение.

Права на Галимова в Северной Америке принадлежат команде «Анахайм».

— Галимову обязательно надо съездить в НХЛ и попробовать свои силы в «Анахайме». А зачем ему оставаться сейчас, раз к нему есть интерес из НХЛ? Надо ехать, чтобы потом не жалел, что был шанс, а он упустил его и не отправился за океан. Пусть поиграет в любом звене «Анахайма» и покажет, чего он стоит, — сказал Крикунов.

В нынешнем сезоне Галимов стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ. С 35 заброшенными шайбами и 24 ассистами нападающий занял общее пятое место в лиге в списке самых результативных игроков.



Зульфат Шафигуллин