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IKEA пока не планирует возвращаться в Россию

10:25, 15.05.2025
IKEA пока не планирует возвращаться в Россию
Фото: Реальное время

IKEA в ближайшем будущем не планирует возвращаться в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.

По его словам, в стране есть альтернативные варианты, которые могли бы его заменить в перспективе.

В середине апреля стало известно, что компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак на территории России. Информация об этом появилась в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности. Срок действия исключительного права истекает 28 июля 2033 года.

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БизнесРозничная торговля

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