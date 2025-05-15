IKEA пока не планирует возвращаться в Россию
IKEA в ближайшем будущем не планирует возвращаться в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.
По его словам, в стране есть альтернативные варианты, которые могли бы его заменить в перспективе.
В середине апреля стало известно, что компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак на территории России. Информация об этом появилась в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности. Срок действия исключительного права истекает 28 июля 2033 года.
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