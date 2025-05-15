IKEA пока не планирует возвращаться в Россию

Фото: Реальное время

IKEA в ближайшем будущем не планирует возвращаться в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.

По его словам, в стране есть альтернативные варианты, которые могли бы его заменить в перспективе.

В середине апреля стало известно, что компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак на территории России. Информация об этом появилась в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности. Срок действия исключительного права истекает 28 июля 2033 года.