Россия и Малайзия намерены открыть прямое авиасообщение

Фото: Максим Платонов

Россия и Малайзия работают над установлением прямого авиационного сообщения между двумя странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

— Прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими государствами, что, безусловно, будет способствовать расширению деловых и гуманитарных контактов, — отметил президент.

Ранее постоянный секретарь Министерства туризма, культуры и окружающей среды штата Сабах Датук Джоси Лай Мей Синг также заявил о данной возможности.

— 12 авиакомпаний предлагают различные стыковочные рейсы, что облегчает путь для россиян в наш регион, — сказал он.

Рената Валеева