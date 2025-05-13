Миронов предложил закон для регулирования работы маркетплейсов

Фото: Анастасия Фартыгина

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости разработать федеральный закон, регулирующий отношения между маркетплейсами, покупателями и пунктами выдачи заказов. Об этом сообщает телеграм-канал Госдумы «Дума тв».

— Онлайн— и офлайн-торговля должны руководствоваться едиными стандартами. Продавцы обязаны предоставлять достоверную информацию о товарах, а продукция должна соответствовать требованиям безопасности и качества, — отметил парламентарий на круглом столе по развитию электронной коммерции.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также Миронов подчеркнул необходимость защиты интересов индивидуальных предпринимателей и самозанятых, занятых доставкой товаров, заказанных через интернет.

Напомним, что Минэкономразвития России выразило поддержку инициативе о внедрении функции «самозапрета» на покупки на маркетплейсах.

Матвей Гавриков