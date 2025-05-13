На «Госуслугах» могут появиться пояснения отказов в предоставлении услуг

Фото: Михаил Захаров

В России на портале «Госуслуги» может появиться новая функция, позволяющая пользователям получать краткие пояснения о причинах отказа в предоставлении услуг. С инициативой выступил Ярослав Нилов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР. Об этом сообщили RT на русском.

Нилов уточнил, что портал «Госуслуги» работает уже более 15 лет и предоставляет гражданам доступ к различным государственным и муниципальным услугам в электронном формате. Однако, по его словам, пользователи часто сталкиваются с проблемами при получении этих услуг.

— Муниципальные и региональные ведомства, предоставляющие услуги через портал, часто отказывают в них. Причины могут быть разными: некорректно указанные данные, отсутствие документов и так далее, — рассказал Нилов. При этом пользователи получают лишь стандартный отказ без объяснений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Парламентарий подчеркнул, что такая практика приводит к необходимости повторных заявлений и переписки с ведомствами для выяснения ошибок. Это создает дополнительные временные и финансовые затраты для граждан.

— Представляется необходимым качественно изменить подход к отказам в предоставлении госуслуг. Получатели услуг вправе рассчитывать на краткое, но ёмкое пояснение причин отказа и способы их исправления, — добавил Нилов.

Он считает, что внедрение клиентского подхода на портале «Госуслуги» может стать началом изменений, которые затем будут распространены на другие формы получения государственных услуг.

Напомним, что в рамках борьбы с кибермошенниками Минцифры планирует обсудить с МВД возможность подачи заявлений в правоохранительные органы через портал «Госуслуги». Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.



Анастасия Фартыгина