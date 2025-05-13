В Госдуме инициировали обновление дизайна сторублевой купюры

Фото: Максим Платонов

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение главе ЦБ России Эльвире Набиуллиной с предложением разработать новый дизайн банкноты номиналом 100 рублей, учитывая воссоединенные территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Полагаю целесообразным в плановом порядке начать разработку нового дизайна банкноты, который будет учитывать воссоединенные территории в дизайне карты России, — говорится в обращении депутата.

Гусев отметил, что на обратной стороне текущей банкноты образца 2022 года изображена карта России без ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, поскольку их воссоединение произошло 30 сентября, после выпуска купюр в обращение 30 июня того же года.

Депутат предложил производить замену денежных знаков постепенно, по мере естественного износа.

— Обновленная карта на купюре важна для жителей новых регионов, военных и всех россиян, — подчеркнул он.

Ранее Банк России уже приступил к разработке обновленного дизайна банкноты номиналом 500 рублей.

Матвей Гавриков