В Госдуме инициировали обновление дизайна сторублевой купюры
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение главе ЦБ России Эльвире Набиуллиной с предложением разработать новый дизайн банкноты номиналом 100 рублей, учитывая воссоединенные территории. Об этом сообщает РИА «Новости».
— Полагаю целесообразным в плановом порядке начать разработку нового дизайна банкноты, который будет учитывать воссоединенные территории в дизайне карты России, — говорится в обращении депутата.
Гусев отметил, что на обратной стороне текущей банкноты образца 2022 года изображена карта России без ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, поскольку их воссоединение произошло 30 сентября, после выпуска купюр в обращение 30 июня того же года.
Депутат предложил производить замену денежных знаков постепенно, по мере естественного износа.
— Обновленная карта на купюре важна для жителей новых регионов, военных и всех россиян, — подчеркнул он.
Ранее Банк России уже приступил к разработке обновленного дизайна банкноты номиналом 500 рублей.
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