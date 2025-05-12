Банк России опубликовал курс валют на вторник, 13 мая
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 13 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар вырос на 0,03 рубля, юань опустился на 0,003 рубля, евро — на 2,03 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,89 рубля;
- евро — 90,11 рубля;
- юань — 11,18 рубля.
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