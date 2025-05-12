Новости экономики

20:37 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 13 мая

18:04, 12.05.2025
Банк России опубликовал курс валют на вторник, 13 мая
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 13 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар вырос на 0,03 рубля, юань опустился на 0,003 рубля, евро — на 2,03 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,89 рубля;
  • евро — 90,11 рубля;
  • юань — 11,18 рубля.
Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть717.8
  • Нижнекамскнефтехим89.9
  • Казаньоргсинтез78.7
  • КАМАЗ106.4
  • Нижнекамскшина45.6
  • Таттелеком0.714