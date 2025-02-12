КФУ получил более 2,9 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры

Фото: Михаил Захаров

В 2024 году Казанский федеральный университет (КФУ) получил более 2,9 млрд рублей на модернизацию своей научно-образовательной инфраструктуры и обновление студенческих общежитий в рамках федеральной поддержки. Об этом сообщил проректор КФУ Марат Сафиуллин.

Сафиуллин подчеркнул, что в этом году наблюдается рост числа студентов, обучающихся по направлениям педагогики, инженерии и инфокоммуникационных технологий, что способствует подготовке кадров для республики.

Он также заявил, что количество обучающихся в таких ключевых сферах, как образование, медицина, государственная служба и информационные технологии, превысило 41 тыс. человек, что отвечает запросам региона к квалифицированным специалистам.

Напомним, что КФУ вошел в состав научно-технологического центра, созданного для развития мРНК-технологий в России. Это решение было принято после подписания распоряжения председателем правительства России Михаилом Мишустиным.



Анастасия Фартыгина