«Зенит-Казань» не смог выйти в финал «домашнего» Кубка России, уступив «Локомотиву»

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит-Казань» не смог пробиться в финал Кубка России, уступив в полуфинале новосибирскому «Локомотиву» со счетом 1:3. Игра закончилась в четырех партиях — 23:25, 25:22, 20:25, 21:25.

В финале Кубка России «Локомотив» сыграет впервые с 2016 года. Соперник новосибирцев определится по итогам матча между питерским «Зенитом» и московским «Динамо». В последний раз «Локомотив» брал кубок 13 лет назад.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Зенит-Казань» сыграет в воскресенье в матче за 3-е место, начало игры — в 16:30 мск. Финал турнира состоится 11 мая в 19:30 мск. Напомним, «Финал шести» Кубка России проходит в Казани.

Ранее казанский «Зенит» выиграл чемпионат России, победив в трех матчах серии «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«Зенит-Казань» — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (23:25, 25:22, 20:25, 21:25).

Зульфат Шафигуллин