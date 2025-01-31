Татарстан получит 1,8 тысячи квот на хадж в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

Духовное управление мусульман Татарстана получит 1,8 тыс. квот на паломничество в Мекку и Медину в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба ДУМ РТ.

Всего для России Саудовская Аравия выделила 25 тысяч квот на хадж в сезоне 2025 года. Эти квоты будут распределены между аккредитованными хадж-операторами, получившими поручение от российских духовных управлений мусульман, в том числе и от ДУМ РТ.

В прошлом году верующие смогли совершить хадж по четырем тарифам, стоимость которых варьируется от $4,5 тыс. до $11,6 тысячи.



Рената Валеева