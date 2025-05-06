Татарстан нарастил производство скота, молока и яиц в начале 2025 года

Фото: Максим Платонов

По данным статистики, Татарстан продемонстрировал положительную динамику в производстве основных видов продукции животноводства в первом квартале 2025 года.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 125 тыс. тонн.

Производство молока в республике выросло на 3,9%, до 546,8 тыс. тонн, а производство яиц увеличилось на 7,7%, составив 389,8 млн штук.

В целом по Приволжскому федеральному округу также отмечен рост производства основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой — на 0,7%, молока — на 2,3%, яиц — на 10,2% по сравнению с I кварталом 2024 года.

Рост производства:

Чувашия: скот и птица на убой +10,2%, молоко +4,3%, яйца +46,3%.

Пензенская область: молоко +16,3%, яйца +30,8%.

Снижение производства:

Ульяновская область: скот и птица на убой -3,5%, молоко -10,8%, яйца -11,7%.

Оренбургская область: скот и птица на убой -23%.

Удмуртия: скот и птица на убой -3,2%, яйца -5,8%.

Напомним, что в 2025 году Татарстан направит на поддержку агропромышленного комплекса 15,1 млрд рублей. Эта сумма на 1,4 млрд больше, чем в 2024 году. Однако при этом ставки по льготным кредитам возросли, а некоторые федеральные программы поддержки АПК были сокращены.

