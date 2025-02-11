Жители Татарстана вошли в топ-5 самых активных благотворителей

Фото: Мария Зверева

Татарстан занял пятое место среди регионов-лидеров по количеству пожертвований в рамках социального проекта «МТС. Нас касается», направленного на поддержку системной благотворительности. Об этом сообщила пресс-служба компании, подводя итоги проекта за 2024 год.

Средняя сумма, которую жители Татарстана жертвовали на благотворительность, списывая кешбэк, составила 150 рублей. Всего же пользователи по всей стране пожертвовали на благотворительность более 54 млн рублей кешбэка за прошедший год.

В основном благотворительные пожертвования делают жители регионов России в возрасте от 35 до 44 лет, имеющие среднее специальное или высшее образование. В пятерку лидеров по количеству пожертвований, помимо Татарстана, вошли Владимирская, Курганская, Тюменская области и Приморский край. Около трети пользователей направляют на благотворительность 100—300 рублей кешбэка, остальные транзакции — меньше 100 рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Наибольшее количество пожертвований в рамках программы было направлено в благотворительные фонды «Бумажный журавлик», «Константа», «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и «Собаки-помощники». Собранные средства помогли оплатить лечение тяжелобольных детей, медицинскую реабилитацию, организовать выезды в лагеря отдыха для детей-сирот и отремонтировать аварийные дома и печи для малоимущих людей в сельской местности.

Рената Валеева