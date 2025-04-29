За прошедшие сутки в России ликвидировано 45 лесных пожаров

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За минувшие сутки в России было ликвидировано 45 лесных пожаров в 14 регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 66 лесных пожаров в восьми регионах. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».

Для борьбы с огнем задействовано 2 749 человек, 447 единиц техники и четыре воздушных судна. Кроме того, ведется авиационный мониторинг лесопожарной обстановки с помощью 22 воздушных судов.

Наиболее сложная ситуация складывается в Забайкальском крае, где для помощи в тушении лесных пожаров направлен 781 работник федеральной «Авиалесоохраны», «Авиалесоохраны» Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии и Бурятии.

По данным ведомства, режим ЧС введен в двух регионах, особый противопожарный режим действует в 47 регионах. Всего пожароопасный сезон объявлен в 78 регионах России.

Несмотря на сложную обстановку, оперативным службам удается эффективно бороться с огнем. С начала года 74% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.



Анастасия Фартыгина