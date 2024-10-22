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Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Казань

18:19, 22.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Казань
Фото: Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.

В Международном аэропорту «Казань» его встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

По прибытии в Казань президенту Конго предложили попробовать русский каравай либо татарский чак-чак. Гость выбрал сладкое лакомство, взял медовый шарик. В знак одобрения спикер Госсовета радостно ему улыбнулся.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Недавно в город также прибыл генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Олег Исаков

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