Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Казань
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.
В Международном аэропорту «Казань» его встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
По прибытии в Казань президенту Конго предложили попробовать русский каравай либо татарский чак-чак. Гость выбрал сладкое лакомство, взял медовый шарик. В знак одобрения спикер Госсовета радостно ему улыбнулся.
Недавно в город также прибыл генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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