В России одобрили закон, отменяющий врачебную тайну педофилов
Совфед одобрил закон, отменяющий врачебную тайну для педофилов, которым назначили принудительное лечение. Об этом сообщает РИА «Новости».
С момента вступления документа в силу уголовно-исполнительные инспекции получат право запрашивать сведения из медучреждений. Больше не нужно будет получать разрешение от самих пациентов или их законных представителей.
В обязанности УИИ входит контроль за принудительным лечением педофилов у психиатров, которое могут назначить даже после отбытия наказания.
В настоящее время правоохранители не имеют права получать медицинскую информацию о таких преступниках без их согласия.
Лечение педофилии включает в себя когнитивно-поведенческую психотерапию и применение медикаментов. Вся процедура направлена на изменение их мышления и поведения.
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