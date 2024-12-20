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В России одобрили закон, отменяющий врачебную тайну педофилов

11:49, 20.12.2024
В России одобрили закон, отменяющий врачебную тайну педофилов
Фото: Артем Дергунов

Совфед одобрил закон, отменяющий врачебную тайну для педофилов, которым назначили принудительное лечение. Об этом сообщает РИА «Новости».

С момента вступления документа в силу уголовно-исполнительные инспекции получат право запрашивать сведения из медучреждений. Больше не нужно будет получать разрешение от самих пациентов или их законных представителей.

В обязанности УИИ входит контроль за принудительным лечением педофилов у психиатров, которое могут назначить даже после отбытия наказания.

В настоящее время правоохранители не имеют права получать медицинскую информацию о таких преступниках без их согласия.

Лечение педофилии включает в себя когнитивно-поведенческую психотерапию и применение медикаментов. Вся процедура направлена на изменение их мышления и поведения.

Дарья Пузикова

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