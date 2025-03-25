В Елабуге возбудили уголовное дело в отношении директора «АйДжиЭс Агро» из-за невыплаты зарплаты

Фото: Ирина Плотникова

В Елабуге прокуратура инициировала уголовное дело против директора ООО «АйДжиЭс Агро» за невыплату заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

С декабря 2024 года компания не выплачивает зарплату своим 164 работникам, общая задолженность составляет более 8 млн рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Материалы проверки были направлены в органы предварительного расследования, и по итогам было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК, касающейся невыплаты заработной платы. Прокуратура города взяла под контроль ход расследования.

Анастасия Фартыгина