УФНС по Татарстану доначислило бизнесу 6,4 млрд рублей за 2024 год

Это минимальный показатель с 2021 года

Фото: Динар Фатыхов

Управление ФНС по Татарстану опубликовало на официальном сайте финальный отчет о результатах контрольной работы в 2024 году, раскрыв статистику доначислений по камеральным и выездным проверкам. Главный вывод — масштабные проверки бизнеса пошли на спад, их охват сузился. Если до этого налоговые проверки «блистали» многомиллиардным «уловом», а бизнесу могли дополнительно начислить за год свыше 23 млрд рублей, то теперь цифры снизились. Бизнес стали проверять реже. По крайней мере, выездных налоговых проверок оказалось в три раза меньше, чем в 2023 году.

Общая сумма доначислений по итогам 2024 года составила 6,4 млрд рублей (включая штрафы и пени), следует из отчетности УФНС по РТ. И это минимальный показатель с 2021 года (тогда доначислили 6,1 млрд рублей, но с учетом инфляции можно делить вдвое, — прим. ред.).

Из общей суммы доначислений 4,8 млрд рублей выставлено в результате выездных налоговых проверок (ВНП). Их получили 128 организаций республики, в отношении которых были назначены ВНП, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной практикой, следует из данных управления.

Подробнее о динамике налоговых доначислений и выявлении уклонений от оплаты налогов в онлайн-режиме — в материале «Реального времени».



Дарья Беззубова