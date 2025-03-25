В США обсуждают отставку советника президента по нацбезопасности из-за утечки переписок

Фото: Максим Платонов

В Белом доме не исключают отставку Майка Уолтца, советника президента США по нацбезопасности. Причиной стала утечка информации после того, как он случайно добавил журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат администрации США, где обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на издание Politico.

Один из собеседников издания заявил, что вести подобные разговоры в мессенджере и не проверить участников чата было «безрассудно». По его мнению, на посту советника президента недопустимо проявление подобной халатности.

Американский лидер может принять решение о дальнейшей судьбе Уолтца «в течение следующего дня или двух», сообщили источники.

24 марта стало известно, что Голдберг оказался случайным участником закрытого чата высокопоставленных представителей администрации США. Через два дня после получения запроса от пользователя, представившегося как Уолтц, журналист получил уведомление о включении в чат. Пресс-секретарь совета нацбезопасности США Брайан Хьюз подтвердил подлинность группы, однако не стал комментировать, как журналист оказался в чате.

Сам Трамп прокомментировал публикацию The Atlantic, заявив, что ничего не знает об этом происшествии, так как не является большим поклонником издания.

Рената Валеева