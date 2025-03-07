Работнику из Рыбной Слободы выплатили долг по зарплате после вмешательства прокуратуры

Фото: Михаил Захаров

После вмешательства прокуратуры Рыбно-Слободского района восстановлены трудовые права местного жителя, которому ООО «Ремонт, строительство и эксплуатация зданий» не выплатило зарплату. Об этом сообщила пресс-служба Татарстана.

Проверка, проведенная по обращению мужчины, показала, что он работал разнорабочим на строительном объекте фирмы в п.г.т. Рыбная Слобода с 11 августа 2024 года по 16 января 2025 года. За декабрь 2024 года и январь 2025 года работодатель не выплатил ему 42 тыс. рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также в ходе проверки установлено, что с работником не был заключен трудовой договор, не проводились вводные инструктажи и обучение по требованиям охраны труда.

По результатам проверки прокурор района вынес в отношении гендиректора ООО «Ремонт, строительство и эксплуатация зданий» постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) и ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения по охране труда). Материалы направлены в Государственную инспекцию труда в Татарстане. Прокуратурой также внесено представление об устранении нарушений.

В результате вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед работником выплачена в полном объеме.

Рената Валеева