«Аммоний-2» тянет за собой мирный атом

В ОЭЗ «Алабуга-Менделеевск» построят атомную станцию для выпуска водорода, которая будет обеспечивать сырьем «Аммоний-2»

Фото: Динар Фатыхов

«Не секрет, что полтора года мы взаимодействуем с «Росэнергоатомом». Есть определенные соглашения, связанные с крупным инвестиционным проектом по производству водорода, первым в стране, — приоткрыл глава Менделеевского района Радмир Беляев важные подробности концепции строительства нового нефтехимического комплекса. Судя по всему, «Росэнергоатом» и «Аммоний» (входит в ГК «Азот» Романа Троценко) договорились о совместной реализации проекта, где АТЭС должна будет поставлять водород для расширения производства удобрений. Совокупные инвестиции вырастут до 460 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Росэнергоатом» идет в «Аммоний»?

В мае будущего года в Менделеевске начнется строительство новой ОЭЗ — «Алабуга-Менделеевск», а ее якорными резидентами станут «Аммоний» и, возможно, «Росэнергоатом». Первый запланировал создание современного комплекса по производству аммиака и карбамида стоимостью 160 млрд рублей, а второй ведет переговоры об установке атомной энерготехнологической станции. Она необходима для экономичного получения водорода как сырья для выпуска минеральных удобрений. Возможные инвестиции АО «Росэнергоатом» оцениваются в 300 млрд рублей. В результате Менделеевск станет точкой приложения рекордных инвестиций. Об этом стало известно сегодня во время «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития РТ, где глава Менделеевского района Радмир Беляев докладывал об инвестиционной привлекательности.

— Нас часто спрашивают, почему «Алабуга» выходит в другие регионы управлять особой экономической зоной, а в наших муниципалитетах не реализует проекты, — задалась риторическими вопросами глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

И сама ответила таинственным злопыхателям, недовольным экспансией ОЭЗ «Алабуга» в другие регионы РФ. «Теперь проекты ОЭЗ «Алабуга-Менделеевск», а также промпарка «Этилен-600» в Нижнекамске придадут очень хороший импульс развитию предпринимательства и компетенций команды «Алабуги», — заявила Минуллина.

— Нас часто спрашивают, почему «Алабуга» выходит в другие регионы управлять особой экономической зоной, а в наших муниципалитетах не реализует проекты, — задалась риторическими вопросами глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Географически проекты расположены в разных муниципалитетах, но технологически могут быть взаимосвязаны. АО «Росэнергоатом» может стать ключевым звеном в татарстанской нефтехимии.

— Не секрет, что мы уже полтора года взаимодействуем с компанией «Росэнергоатом». Есть определенные подписанные соглашения, связанные с крупным инвестиционным проектом по производству водорода, первым в стране, — рассказал Радмир Беляев.

По его словам, концерн «Росэнергоатом» может вложить 300 млрд рублей, но точные сроки не обозначил.

В мае будущего года в Менделеевске начнется строительство новой ОЭЗ — «Алабуга-Менделеевск», а ее якорными резидентами станут «Аммоний» и, возможно, «Росэнергоатом», рассказал глава Менделеевского района Радмир Беляев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ОЭЗ «Алабуга-Менделеевск» займет площадь в 900 га.

— Создание особой экономической зоны в классическом ее формате, не под химпредприятие или инфраструктуру, — это очень серьезный рывок вперед, — отметил глава Менделеевского района.

В целом инвестиции в основной капитал от компании «Аммоний» составляют 2,3 млрд рублей. Объем отгруженной продукции в 2023 году — 30 млрд рублей. Менделеевск входит в топ-10 моногородов России. Средняя зарплата — 72 тысячи рублей, что выше среднереспубликанского уровня (63 тысячи).

Менделеевску нужны отели и ресторан

Одновременно с этим в Менделеевске создаются два промпарка — первый с привлечением средств «ВЭБ.РФ», а также промпарк «Бондюжский».

«Аммоний» и местные власти вкладывают средства в повышение привлекательности города. Так, планируется построить два арендных дома, где жилье смогут получить как работники предприятия, так и учителя. По словам главы района, жилье перейдет в собственность после пяти лет работы.

Менделеевск начал оттягивать на себя туристический поток. По словам Талии Минуллиной, прирост идет «сумасшедшими темпами». За последнее время он вырос до 50 тысяч человек. Глава района уверен, что нужно увеличивать номерной фонд, так как размещать гостей становится проблематично при проведении «Спасской ярмарки» или «Гонки героев», которая стала популярной в Закамье. Сейчас гостиничный фонд составляет 100 номеров, на выручку приходит санаторий «Ижминводы» с фондом в 300 номеров. Правда, обычно он полностью загружен, так что гостям предлагают оставшиеся свободные номера. Кроме того, власти построили пляж для отдыха.

И еще городу нужен «хороший ресторан», сообщил Радмир Беляев. По его словам, в городе есть неплохие заведения общепита, но не хватает гастрономического места «более высокого уровня». Уже выбрано три земельных участка в центре города, а инвестору обещают льготы. Глава района уверен, что инвестиции быстро окупятся, так как город живет в ожидании притока больших инвестиций.