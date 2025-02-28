В работе WhatsApp* произошел сбой

Пользователи WhatsApp* в России столкнулись с серьезными сбоями в работе приложения. По данным сервиса Downdetector, количество жалоб на проблемы с мессенджером достигло 4 тысяч.

Жалобы начали поступать с 18:45, и больше всего их зарегистрировано от жителей Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Ставрополья.

Основные проблемы связаны с отсутствием уведомлений, а также сбоями в работе мобильного приложения и веб-версии. Пользователи сообщают о трудностях с отправкой и получением сообщений.

Роскомнадзор зафиксировал масштабный сбой в работе WhatsApp. Жалобы поступают, в том числе из США, Италии и Германии.