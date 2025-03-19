Около 15 тыс. татарстанцев привьют от клещевого энцефалита в 2025 году

В связи с теплой погодой клещи могут проснуться от зимней спячки уже в апреле

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В Татарстане в 2025 году зафиксировано превышение температурной нормы, что может спровоцировать более раннюю активность клещей, являющихся переносчиками опасного заболевания — клещевого вирусного энцефалита. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В связи с теплой погодой клещи могут проснуться от зимней спячки уже в апреле, а значит, необходимо заранее принять меры предосторожности.

Несмотря на то, что не существует прививок от всех болезней, переносимых клещами, вакцинация от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) является эффективным способом защиты от этого тяжелого заболевания.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тем, кто еще не начал вакцинацию от КВЭ, рекомендуется получить первую прививку в марте.

В 2025 году в Татарстане планируется иммунизировать против клещевого вирусного энцефалита 15 173 человека (вакцинация — 6 465, ревакцинация — 8 708). Для определенных категорий граждан вакцинация проводится бесплатно в медорганизациях.

В эпидемиологическом сезоне 2024 года в этом месяце в Татарстане наблюдался резкий рост обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей — на 25% больше, чем в прошлом году. Более 12 тысяч человек стали жертвами этих паразитов.

Рената Валеева