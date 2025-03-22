Сербия отозвала голос за антироссийскую резолюцию в ООН

Сербия отозвала свой голос в поддержку антироссийской резолюции по конфликту на Украине, принятой Генассамблеей ООН. Вице-премьер страны Александар Вулин признал, что это было ошибочное решение, и подчеркнул, что Белград не хочет «обидеть друзей».

— Ошибка, которая случилась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, исправлена. Для нас намного легче признать ошибку, чем обидеть своих друзей, — заявил Вулин на встрече с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу.

Напомним, что 24 февраля Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за антироссийский проект резолюции, подготовленный европейскими странами и Украиной. Документ поддержали 93 страны, включая Сербию. Президент Сербии Александар Вучич объяснил, что республика должна была воздержаться от голосования, и принял на себя ответственность за произошедшее, извинившись перед гражданами.

В марте министр иностранных дел Сербии Марко Джурич подтвердил, что Белград отозвал свой голос в поддержку резолюции, подчеркивая важность дружеских отношений с Россией.

Анастасия Фартыгина