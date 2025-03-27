Издательству Individuum отказали в участии в ярмарке Non/fiction

Это впервые, когда заявка издательства на участие не была принята организаторами

В этом году издательство Individuum не будет участвовать в книжной ярмарке Non/fiction, которая пройдет с 10 по 13 апреля в Гостином дворе в Москве. Это первый случай, когда заявка издательства на участие не была принята организаторами. Несмотря на попытки получить объяснения, команда издательства так и не получила ответа от организаторов — ни официального, ни неофициального. Вместо этого в те же дни, с 10 по 13 апреля, Individuum проведет собственный фестиваль в нескольких местах Москвы. В рамках фестиваля издательство разместит стенд в рюмочной «Барка», расположенной по адресу Ильинка, 4, где посетители смогут найти новинки издательства и приобрести книги, которые издательство планировало представить на ярмарке.

Кроме того, в рамках фестиваля под названием «Бражники» — и напиться!», издательство проведет встречи с авторами на двух других площадках. Запланированы встречи с Максимом Жегалиным, автором книги «Бражники и блудницы», Алексеем Сафроновым, автором труда «Большая советская экономика. 1917—1991», Николаем Герасимовым, автором «Убить в себе государство», Денисом Пузыревым, автором книги «Новейшая история России в 14 бутылках водки» и Василием Чистюхиным, автором «Никак. Как стать успешным художником».

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Екатерина Петрова