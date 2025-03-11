Татарстан резко сократил госдолг республики до 99,4 млрд рублей
Благодаря возврату денег ДОМ.РФ, выделенных на финансирование реконструкции Горьковского шоссе
Госдолг Татарстана стал ниже отметки в 100 млрд рублей и составил 99,4 млрд. Об этом сообщает Министерство финансов республики.
В структуре госдолга Татарстана 90,4 млрд рублей составляют обязательства по федеральным бюджетным кредитам. Еще 9 млрд рублей относятся к обязательствам по предоставленным государственным гарантиям республики.
Резкое сокращение госдолга республики связано с полным исполнением обязательств перед структурами ДОМ.РФ. По сообщению Минфина Татарстана, АО «Татдортрансинвест» вернул деньги, предоставленные в целях финансирования реконструкции Горьковского шоссе в Кировском районе Казани.
На 1 февраля 2025 года госдолг Татарстана составлял 111,6 млрд рублей.
Подробнее о факторах увеличения доходов, уровне госдолга и тратах республики — в материале «Реального времени».
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