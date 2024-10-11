В 2024 году 685 тыс. казанцев воспользовались автобусами по садоводческим маршрутам

Фото: Инна Серова

Сезонные автобусы в Казани перевезли 685 тыс. пассажиров по шести наиболее востребованным направлениям. Транспорт будет курсировать до конца октября. Об этом сообщила мэрия города.

В настоящее время автобусы работают по следующим маршрутам:

№39с «Ветеринарная академия — жилой массив Станционные Дербышки»;

№41с «39-й квартал — СО «Крутушка»;

№92с «КДК им.Ленина — Дальние сады»;

№101с «Горьковское шоссе — СО «Текстильщик»;

№109с «Кафе «Полет» — СНТ «Заречье»;

№111с «Станция метро «Проспект Победы» — «Жиркомбинат».

Перевозки по этим маршрутам начались 26 апреля. В будние дни работает девять автобусов, а в выходные — 11. Стоимость проезда зависит от маршрута и может достигать 80 рублей при оплате наличными. В черте города действуют льготные проездные для владельцев электронных социальных карт.

Напомним, что сегодня Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам проверить качество транспортного обслуживания населения. В рамках проверок предстоит оценить соблюдение законодательства при перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.

Анастасия Фартыгина