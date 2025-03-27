Совфед России признал 9 августа Днем воинской славы в честь окончания Ленинградской битвы

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Совфед России одобрил закон, который устанавливает 9 августа как День воинской славы в честь окончания Ленинградской битвы. Этот закон был инициирован президентом Владимиром Путиным, сообщили в ТАСС.

Теперь 9 августа будет официально отмечаться как день, когда в 1944 году завершилось одно из самых длительных сражений Великой Отечественной войны. В сопроводительных материалах к закону подчеркивается, что признание этой даты является важным шагом в увековечивании памяти защитников Ленинграда и их подвига.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что это решение поможет сохранить память о значимых событиях в истории России и будет важно как для нынешнего поколения, так и для будущих.

Анастасия Фартыгина