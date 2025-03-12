Эксперты: в Татарстане растет интерес к глэмпингам

Фото: Галия Шакирова

Жители Татарстана и других регионов России проявляют повышенный интерес к комфортному отдыху на природе. С начала 2024 года трафик на сайты глэмпингов, расположенных в республике, и тематических агрегаторов увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик спроса пришелся на дни перед праздниками.

Большая часть пользователей, предпочитающих атмосферный отдых в домах в скандинавском стиле (71%), — жители Татарстана. Оставшиеся 29% трафика сгенерированы жителями из 72 регионов страны. Наибольший интерес проявляют жители Чувашии, Москвы, Марий Эл, Ульяновской, Московской, Самарской областей и Башкирии. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «МегаФона».

Богатая природа Татарстана привлекает не только жителей соседних регионов, но и отдаленных территорий, таких как Сибирь и Дальний Восток. Сайты местных глэмпингов изучают на Сахалине, в Приморье и Бурятии. Из сибирских регионов чаще всего рассматривают отдых в республике жители Новосибирской и Кемеровской областей.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Наиболее востребованные локации располагаются вблизи Казани и Набережных Челнов, в Зеленодольском, Камско-Устьинском и Тукаевском районах. Особой популярностью глэмпинг пользуется в июле, когда трафик на тематические сайты превышает среднегодовые значения на 88%. Второй пик приходится на сентябрь-октябрь.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит классификацию всех средств размещения туристов, включая кемпинги, глэмпинги и пляжи. Кемпинги и пляжи начнут получать «звездочки», что позволит создать единые стандарты для всех объектов размещения.

Рената Валеева