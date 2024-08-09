Финконсультант, аналитик, логист: названы самые высокооплачиваемые офисные профессии в Татарстане за июль
В июле этого года высокие зарплатные предложения указывались в вакансиях финансовых консультантов — в среднем соискателям предлагали около 101,6 тыс. рублей в месяц за полный рабочий день (+24%). Аналитик занял вторую позицию в списке со средними зарплатными предложениями в 94,4 тыс. рублей в месяц для новых сотрудников (+39%). На третьем месте — логисты со средней предлагаемой зарплатой для соискателей в 94,1 тыс. рублей в месяц (+44%). Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «Авито Работа».
|Специальность
|Средняя предлагаемая зарплата, полный день, руб.
|Изменение по сравнению с июлем 2023-го
|Финконсультант
|101 567
|+24%
|Аналитик
|94 345
|+39%
|Логист
|94 050
|+44%
|Технолог
|93 963
|+37%
|Менеджер по развитию
|89 808
|+14%
За исключением IT-специалистов и профессий, чей доход зависит от сделок.
— В условиях дефицита кадров мы наблюдаем устойчивую тенденцию к росту спроса на сотрудников офисных профессий, что, в свою очередь, приводит к увеличению предложений по зарплате. Кроме того, стоит отметить, что современный рынок труда требует от специалистов не только профессиональных знаний, но и владения цифровыми навыками, что повышает их ценность для работодателей, — прокомментировал директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.
До этого аналитики рассказали, какие вакансии в июле 2024 года были самыми редкими на рынке труда Татарстана и Приволжского федерального округа.
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