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Финконсультант, аналитик, логист: названы самые высокооплачиваемые офисные профессии в Татарстане за июль

08:08, 09.08.2024
Финконсультант, аналитик, логист: названы самые высокооплачиваемые офисные профессии в Татарстане за июль
Фото: Мария Зверева

В июле этого года высокие зарплатные предложения указывались в вакансиях финансовых консультантов — в среднем соискателям предлагали около 101,6 тыс. рублей в месяц за полный рабочий день (+24%). Аналитик занял вторую позицию в списке со средними зарплатными предложениями в 94,4 тыс. рублей в месяц для новых сотрудников (+39%). На третьем месте — логисты со средней предлагаемой зарплатой для соискателей в 94,1 тыс. рублей в месяц (+44%). Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «Авито Работа».

СпециальностьСредняя предлагаемая зарплата, полный день, руб.Изменение по сравнению с июлем 2023-го
Финконсультант101 567+24%
Аналитик94 345+39%
Логист94 050+44%
Технолог93 963+37%
Менеджер по развитию89 808+14%

За исключением IT-специалистов и профессий, чей доход зависит от сделок.

— В условиях дефицита кадров мы наблюдаем устойчивую тенденцию к росту спроса на сотрудников офисных профессий, что, в свою очередь, приводит к увеличению предложений по зарплате. Кроме того, стоит отметить, что современный рынок труда требует от специалистов не только профессиональных знаний, но и владения цифровыми навыками, что повышает их ценность для работодателей, — прокомментировал директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.

До этого аналитики рассказали, какие вакансии в июле 2024 года были самыми редкими на рынке труда Татарстана и Приволжского федерального округа.

Рената Валеева

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