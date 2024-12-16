В Татарстане предложили не выделять земли для парковок электросамокатов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане предложили не выделять земельные участки для стоянок электросамокатов (СИМ). С такой инициативой выступил глава МВД республики Дамир Сатретдинов.

В 2021 году предлагали разрешить кикшеринговым компаниям размещать парковки для электросамокатов на муниципальных землях по договору.

За первые 11 месяцев 2024 года зафиксировали 38 ДТП с участием СИМ. В результате этих аварий 39 человек получили травмы различной степени тяжести, а один человек погиб. До этого ДТП с погибшим было зарегистрировано только в 2021 году.

На данный момент в республике зарегистрировано 8 580 электросамокатов. В прошлом году их количество составляло 6 410, а в 2022 году — 3 100 штук.

