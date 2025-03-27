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Страховая компания обеспечит эвакуацию погибших и лечение пострадавших при крушении батискафа в Хургаде

17:38, 27.03.2025
Страховая компания обеспечит эвакуацию погибших и лечение пострадавших при крушении батискафа в Хургаде
Фото: Рената Валеева

По информации Ассоциации туроператоров России, страховая компания «Страховой Дом ВСК» возьмет на себя расходы по эвакуации тел погибших и лечение российских туристов, пострадавших в результате крушения батискафа в Хургаде.

В ходе инцидента, произошедшего с экскурсионным подводным аппаратом, предположительно столкнувшимся с рифом, спасательными службами были эвакуированы 38 человек. На момент крушения на борту находилось 45 граждан России.

По данным генконсульства РФ в Хургаде, число погибших составило пять человек, однако местные СМИ сообщают о шести жертвах. Спасательные работы в районе происшествия продолжаются.

Все пострадавшие российские туристы имеют действующую страховку и уже получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что среди погибших при крушении батискафа в Египте — семейная пара из Татарстана.

Матвей Гавриков

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