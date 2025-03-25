В Татарстане ожидается сильный ветер 26 марта

Фото: Динар Фатыхов

ГУ МЧС по Татарстану предупредило о неблагоприятных погодных условиях.

Днем 26 марта на территории республики и в Казани местами ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с.

Ночью температура воздуха составит от +3 до -1 градуса, местами на востоке и в низинах возможно понижение до -4 градусов. Днем ожидается повышение температуры до +12 градусов.

Напомним, в ближайшие дни в Татарстане сохранится ясная погода с постепенным повышением температуры воздуха. Погодные условия в регионе определяются влиянием обширного антициклона. Подробнее о прогнозе на неделю — в тексте.

Рената Валеева