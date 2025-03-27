В России одобрили закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам

Фото: Максим Платонов

Совфед одобрил закон, вводящий экспериментальный режим по сдаче ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области в 2025 году. В рамках эксперимента для получения школьного аттестата выпускникам 9 классов достаточно будет успешно сдать ОГЭ только по двум предметам — русскому языку и математике. Об этом пишет РИА «Новости».

В настоящее время для получения аттестата необходимо сдать четыре предмета: два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору.

Кроме того, закон предусматривает новый порядок приема в 10–11 классы в этих трех регионах. Отбор школьников для обучения по программам среднего общего образования будет осуществляться на основании индивидуального отбора по результатам ОГЭ по двум обязательным дисциплинам и двум предметам по выбору.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также апробируется новый порядок зачисления в учреждения СПО на базе 9 классов с учетом результатов ОГЭ, вступительных испытаний (при наличии) и индивидуальных достижений.

В Совете Федерации подчеркнули, что апробация данной модели позволит оценить ее эффективность и внести необходимые корректировки. Пилотным регионам рекомендовано разработать четкий алгоритм действий для различных ситуаций, обеспечить взаимодействие образовательных организаций, провести информационную работу с родителями и организовать «горячую линию» по вопросам приемной кампании.



Рената Валеева