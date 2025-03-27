Ким Чен Ын удостоен российской медали к 80-летию Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945». Указ о присуждении награды подписал президент России Владимир Путин. Об этом пишут «Ведомости».

В сообщении отмечается, что медаль присуждена за значительный вклад в сохранение памяти о советских гражданах, погибших и похороненных на территории КНДР. Церемония вручения состоялась 27 марта во дворце съездов «Мансудэ».

Награду зампредседателя президиума верховного народного собрания КНДР Кан Юн Соку передал чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.

Кроме того, стало известно о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил об этом 27 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль пока не готов анонсировать детали визита Ким Чен Ына и его возможное участие в параде Победы в Москве 9 мая. При этом он добавил, что у лидера КНДР есть официальное приглашение посетить Россию, а сроки визита будут согласованы через дипломатические каналы.

Рената Валеева