Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию находится в процессе подготовки

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в страну сейчас находится в стадии подготовки. Об этом пишет ТАСС.

Это заявление было сделано на полях конференции Российского совета по международным делам «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений». Отвечая на вопрос журналистов, Руденко подчеркнул: «Подготовка всегда у нас ведется». Он также добавил, что Россия ведет переговоры об обмене визитами со всеми странами.

Вопрос визита обсуждался в том числе во время недавнего визита Руденко в КНДР.

— Я сам был в КНДР буквально две недели назад, где мы обсуждали в том числе и этот вопрос, — уточнил замглавы МИД РФ.

Напомним, в России одобрен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Так, в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая сторона обязуется незамедлительно оказать военную и иную помощь.

18 июня прошлого года Путин посетил КНДР. Там прошли российско-корейские переговоры, на которых политики обсудили международную повестку и пути восстановления гуманитарных связей, а также вопросы безопасности и сотрудничества в различных сферах.

Рената Валеева