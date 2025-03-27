Ркаил Зайдулла переизбран председателем Союза писателей Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в ГТРК «Корстон» состоялся XX съезд Союза писателей Татарстана, на котором был переизбран председатель организации. Им вновь стал Ркаил Зайдулла, действующий глава союза.

На пост председателя, помимо Ркаила Зайдуллы, претендовали директор ТАИС (Татарское книжное издательство) Хабир Ибрагимов и писатель Рамис Аймет, который в итоге снял свою кандидатуру.

В работе съезда приняли участие 213 из 301 члена Союза писателей. В голосовании приняли участие 194 человека, из которых 167 отдали свои голоса за Ркаила Зайдуллу, 20 — за Хабира Ибрагимова, семь бюллетеней были признаны недействительными.